[10.19 J1第34節 湘南 1-1 京都 レモンS]J1リーグは19日に第34節を行った。湘南ベルマーレと京都サンガF.C.の対戦は、1-1のドロー。京都は前半29分の失点から前半アディショナルタイムに1人退場となるが、後半アディショナルタイム10分過ぎにDF須貝英大が劇的な同点ゴールを沈めた。首位・鹿島アントラーズとの勝ち点差を5とした。降格圏内の19位に沈む湘南は、前節からFW小田裕太郎ら6人がスタメンに復帰した。U-20ワールドカ