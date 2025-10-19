[10.19 J2第33節 大分 0-0 仙台 クラド]J2第33節が19日に開催され、クラサスドーム大分で対戦した17位大分トリニータと5位ベガルタ仙台は0-0で引き分けた。代表ウィークの中断期間を経て、ホームに仙台を迎えた大分。前半30分、左サイドのMF三竿雄斗が左足で低いクロスを送り、ニアのMF天笠泰輝が合わせるが、右ポストに嫌われた。そのままスコアレスで折り返すと、後半11分にFWグレイソンが一発退場。ルーズボールに反応し