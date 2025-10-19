【J3第32節】(いちご)宮崎 1-1(前半0-0)栃木C<得点者>[宮]橋本啓吾(54分)[栃]森俊貴(76分)<警告>[宮]眞鍋旭輝(7分)[栃]関野元弥(27分)、小西慶太郎(45分)主審:矢野浩平