次回サンデーPUSHスポーツは2025年10月26日(日)放送!自己最多55号を達成!ファン100人が衝撃を受けた大谷翔平今季のホームランベスト10!MC:川島明(麒麟)ゲスト:中田翔、杉谷拳士、ナジャ・グランディーバ■2025年も異次元の大活躍!自己最多55号を達成2024年、50−50を達成し、当時自己最多の54本のホームランを放った大谷。今年はさらに上回り自己最多となる55本ものホームランを放ち、投手復帰まで果たす異次元の活躍ぶり!■ファン