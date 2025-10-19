亜鉛を多く含む食品とは？メディカルドック監修医が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「亜鉛が不足すると現れる症状」はご存知ですか？不足しやすい人の特徴も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：佐藤 直美（管理栄養士）病院・老健・老人ホーム・障害者施設などで給食管理・調理・栄養管理・衛生管理などに携わってきました。 2015年管理栄養士免