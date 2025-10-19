「愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪・Ｇ３」（１９日、豊橋）１２Ｒで決勝戦が行われ、単騎で臨んだ脇本勇希（２６）＝福井・１１５期・Ｓ１＝が最終ホーム９番手からまくって１着。２０１９年７月のデビューから６年３カ月でうれしいＧ３初優勝を飾った。中部３番手回りから伸びた笠松信幸（愛知）が２着、同番手の纐纈洸翔（愛知）は脇本に合わせてまくったが３着だった。ヒーローはいい表情で表彰式へ。「