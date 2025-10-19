20年のG1日本選手権を制したオートレーサーの森且行（51＝川口）が19日、G3ナイターが開催される別府競輪場で3R開始前にトークショーを行った。別府を訪れるのは9年ぶりだという森。新人時代、師匠の広瀬登喜夫氏によく怒られていたと前置きした上で、同期と地獄巡りをした際に「毎日が地獄です」とプリントされたTシャツを着ていた。すると「もっと怒られて地獄だった」という“すべらない話”を披露。観客を笑いの渦に巻き込