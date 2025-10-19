スタイルの美しい女性を目にするたびに、「なぜあの人はいつも体型が崩れないの？」と疑問が浮かんでくるでしょう。そこで今回は、20kg以上の減量に成功し、現在モデルとして活躍するAさんに体型キープの秘訣をインタビュー。彼女が教えてくれた、毎日コツコツ続けているという「痩せグセ」を作るための３つの簡単習慣を紹介します。🌼確実に体重を３〜５kg落とすなら！ダイエットを生活の一部にする【簡単ルール】食事と食