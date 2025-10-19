サッカースペイン１部リーグ、レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が現地時間の１８日午後に発表された今節セルタ戦（１９日）の招集から外れた。スペインのスポーツ紙、エル・ムンド・デポルティボによると久保は日本代表で試合に出場したものの万全な状態ではなく、セルヒオ・フランシスコ監督は怪我につながるリスクを避けたとしている。いずれにしろ代表からチーム復帰を経てすぐに試合出場できるとの見方が強かっ