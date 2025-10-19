◇パCSファイナルステージ第5戦日本ハム7ー1ソフトバンク（2025年10月19日みずほペイペイD）絶好調の日本ハム・レイエスは3四球と素直に勝負してはもらえなかった。初回2死で左前打。CS5試合連続安打。4回無死一塁、5回1死二塁ではいずれも四球で歩かされたが、後続の打線がつながってともに3点を奪った。17打数9安打の打率・529、4本塁打、6打点と絶好調モードのまま最終第6戦へ。勝てば崖っぷちからの4連勝で日本