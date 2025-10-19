テレビ朝日系「オフレコスポーツ」が１７日に放送され、タレント・近藤千尋がＭＣを務めた。スポーツのオフレコ話を深掘りするバラエティー。サッカー元日本代表・槙野智章氏がゲスト出演した。槙野氏は広島、ケルン（ドイツ）、浦和、神戸でプレー。日本代表ＤＦとして国際的な舞台でも活躍した。２０１８年に女優・高梨臨と結婚した槙野氏は、交際時の思い出を披露。交際するときに、高梨から「２ゴール決めたら付き合っ