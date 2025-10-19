明治安田J2リーグ、今シーズン残り6試合となったロアッソ熊本。19日の試合の結果です。アウェーでモンテディオ山形と対戦したロアッソ。後半20分、山形に先制されますが、豊田のゴールで同点に追いつきます。しかし追加点を奪えず、1対1で引き分けました。