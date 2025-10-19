何気ない会話の中で、彼の声がふっとやさしくなる瞬間。「寒くない？」と気づかってくれたり、「また会いたい」と言ってくれたり。実はこの３つが揃ったということは、男性はあなたを“特別な存在”として見ている証拠なんです。そこで今回は、そんな男性の“本命確定サイン”について解説します。声のトーンは感情の鏡声のトーンは感情の温度と比例します。好きな女性の前では、男性は自然と穏やかで包み込むような声になるもの。