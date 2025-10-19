「最近、枕のニオイが気になる」「汗のニオイが残りやすくなった」などの違和感を覚えていませんか？実はそれ、加齢だけでなく、生活習慣やホルモンバランスの乱れも関係しています。特に40代以降は代謝が落ちやすく、皮脂の酸化が進みやすくなるので、若い頃とは“ニオイの質”が変わっていくものです。そこで今回は、従来のケアを見直しながら、今の時代に合った「ニオイ対策」の新常識を紹介します。“香りで隠す”時代は終わり