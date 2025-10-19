¡Ø»³¡¢Çã¤¤¤Þ¤·¤¿ ¡Á°ÛÀ¤³¦Êë¤é¤·¤â°­¤¯¤Ê¤¤¡Á¡Ù¡Ê±êÆ²¤¿¤Ä¤ä¡§Ì¡²è¡¢¼ÂÀî¤¨¤à¡§¸¶ºî¡¢¤ê¤ê¤ó¤é¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/KADOKAWA¡ËÂè9²ó¡ÚÁ´12²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø»³¡¢Çã¤¤¤Þ¤·¤¿ ¡Á°ÛÀ¤³¦Êë¤é¤·¤â°­¤¯¤Ê¤¤¡Á¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à»Å»ö¤È¼ºÎø¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¥½¥í¥­¥ã¥ó¥×¤ò»Ï¤á¤¿OL¤ÎË¾·î¸Þ·î¡£¥­¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¸«¤¿Ì´¤ÎÃæ¤Ç¤ª°ð²ÙÍÍ¡Ê¡©¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Íê¤Þ¤ì¤Æ»³¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤µ¤«°ÛÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ!? Ì¤³«¤Î»³¤òOL¤¬¥Á¡¼¥È¤Ç³«Âó¡ª °ÛÀ¤³¦