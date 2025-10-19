◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第５戦ソフトバンク１―７日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）逆王手をかけた日本ハムは２０日の第６戦で達孝太投手が先発を務める。右腕は１５日の第１戦で先発し、６回を投げて被安打６、無失点にまとめた。９３球を投げて中４日での登板となるが「もう一度、登板機会が回ってきた時のために準備をしていたので、『来たな』という気持ちです」と表