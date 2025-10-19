◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル、良）牝馬３冠の最終戦は１８頭で争われ、２番人気のエンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）が快勝。ゴール前でエリカエクスプレス（武豊騎手）を差し切り、桜花賞との２冠に輝いた。勝ちタイムは１分５８秒３。クイーンＣから連勝で桜花賞を制した後、オークスは９着。過去１０年で６頭が勝っているオークスからの直行で、