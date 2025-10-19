SL全列車運休で観光業にも打撃群馬県に観光客を呼び込む目玉となってきた観光列車「SLぐんま」の蒸気機関車（SL）「D51形498号機」が2025年9月4日、みなかみ町の上越線で試運転中に脱線しました。ぐんま車両センターに所属するもう1両のSL「C61形20号機」も大宮総合車両センター（さいたま市）での大規模な検査に入っており、出動できるSLが不在の中で、25年9〜11月に予定していた「SLぐんま」の全列車が運休しました。 【えーーー