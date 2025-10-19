三豊警察署 19日午前10時30分ごろ、香川県三豊市仁尾町の県道交差点で、原付バイクが軽自動車にはねられました。 この事故で、原付バイクに乗っていた90歳の女性が顔などをけがして救急搬送されましたが、搬送先の病院で容体が急変し、意識不明の重体だということです。軽自動車を運転していた女性(43)にけがはありませんでした。 現場は信号機のない交差点で、警察が当時の状況などを調べています。