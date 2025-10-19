『宙色（そらいろ）のハレルヤ』（窪美澄 著）文藝春秋月日とともに遠ざかっても、かつての恋心は埋火（うずみび）のように自分の中に残っている。読みながら、いつかの自分の火影を感じた。全6篇のうち最初の作品は「海鳴り遠くに」。夫を亡くして3年が過ぎた「私」は海辺で別荘暮らしをしている。ある日隣家に越してきた画家の女性と出会った。同性に惹かれる自分を否定したくて男性と結婚したのに、隣人と近しくなるのに