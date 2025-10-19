10月15日、人気男性アイドルグループ「JO1」のメンバー大平祥生（25）が活動休止を発表した。週刊文春が報じた二股交際が原因で、相手は同じ事務所の妹分グループ「ME:I」の飯田栞月（20）だった。【画像】明るい茶髪で、白のブラウスを着て…妹分グループ「ME:I」の20才・飯田栞月の写真を見る“JO1の美容番長”ともいわれる大平祥生（オフィシャルサイトより）所属事務所LAPONE エンタテインメントは「弊社の規定に反する事