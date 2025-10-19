自動車販売会社が中古自動車を買い取る際に必要な査定技術を競うコンテストが17日、山形市で開かれました。このコンテストは中古車を適正な価格で消費者に提供するために確かな技術を持つ査定士を育成しようと、中古自動車販売会社およそ150社で組織する日本自動車査定協会県支所が開いたものです。43回目となる今回のコンテストには、各メーカーディーラーの代表者13人が参加し、査定の実技や学科試験で