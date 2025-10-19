県内では連日クマの目撃が相次いでいます。19日朝も米沢市の工業団地内でクマ1頭が目撃されました。現場では17日も目撃されていて、同じ個体が出没しているとみられています。米沢市によりますと、19日午前6時20分ごろ、八幡原4丁目にある工業団地内で道路を歩いている体長1メートルのクマ1頭が目撃されました。クマは藪のある西の方向に立ち去り、人的被害はありませんでした。この場所では17日も同じ大きさのクマが目撃さ