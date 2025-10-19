仙台市で街頭演説する参政党の神谷代表＝19日午後参政党の神谷宗幣代表は19日、仙台市での街頭演説で、国立大学の卒業生が就職先として外資系企業を選びがちだと指摘し、国立大への税金投入の在り方に疑問を呈した。「彼らが頑張れば頑張るほど外資が大きくなり、日本企業の売り上げが減る。なぜ税金を使ってその流れを助長するのか」と述べた。憲法が保障する「職業選択の自由」はあるとした上での発言。「個人の自由はあるが