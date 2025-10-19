異次元の活躍を見せた大谷に、カーショーは惜しげもなく賛辞を送った(C)Getty Images球界の酸いも甘いも知る同僚も目を丸くするほどの異次元の活躍だった。やってのけたのは、ドジャースの大谷翔平だ。現地時間10月17日に本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で先発した背番号17は、投げては6回0/3（100球）を投げ、被安打2、無失点、10奪三振と快投。打っても1回、4回、7