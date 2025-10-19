長く住み続けられる家は何が違うのか。住まいるサポートの高橋彰社長は「耐震性や断熱性・気密性など家の性能はもちろん重要だ。しかし、シロアリ対策を怠るとすべてが台無しになるリスクがある。とくに、いま全国で拡大中の外来種は非常に厄介だ」という――。※本稿は、高橋彰『結露ゼロの家に住む！ 健康・快適・省エネ そしてお財布にもやさしい高性能住宅を叶える本』（セルバ出版）の一部を抜粋・再編集したものです。（前回