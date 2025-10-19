捕球＆送球のダブルエラーでダメ押し点を献上したソフトバンク・山川(C)産経新聞社「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」のファイナルステージ（S）の第5戦が、10月19日にみずほPayPayドームで行われ、2位・日本ハムがリーグ王者のソフトバンクに7-1と快勝。3連勝で日本シリーズ進出へ逆王手をかけた。ソフトバンクに与えられているアドバンテージの1勝分と合わせて、通算成績は3勝3敗。決着は同20日の第6戦に持ち越された