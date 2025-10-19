Jリーグは10月19日、J１第34節の湘南ベルマーレ対京都サンガF.C.をレモンガススタジアム平塚で開催。１−１でドロー決着となった。残留を目ざす19位の湘南と優勝を狙う２位の京都。状況が対照的な両チームの一戦は、湘南が先制する。29分、敵陣でボールを奪った中野伸哉が、ペナルティエリア手前中央でフリーとなっていた鈴木章斗に横パスを供給する。これに反応したエースが、右足のダイレクトシュートをゴール左に決めた。