前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔が所属するセルティックのブレンダン・ロジャーズ監督が、プレミアリーグとの興味深い比較を展開した。欧州サッカー連盟のカントリーランキングを見ると、スコットランドは18位に留まるのに対し、イングランドはトップだ。最高峰と称され、世界中のサッカーファンから熱視線を集めている。ただ、セルティックの監督を務める上で感じる重圧においては、プレミアリーグを凌ぐものがある。