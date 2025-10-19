沖縄本島地方では、２０日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。また、沖縄本島地方では、２０日から２３日頃にかけて、雨雲の発達の程度によっては、警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。 ［気象概況］沖縄本島地方では、台風周辺や高気圧のへりを回り込む湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定となる見込みです。［雨の予想］１