「住宅の資産価値は時の経過とともに下がる」が日本では常識となっている。住まいるサポートの高橋彰社長は「原因は、住宅寿命の短さにある。欧米平均に比べると3分の1だ。長寿化のカギは、『耐震性』、『断熱性・気密性』、そして『シロアリ対策』にある」という――。※本稿は、高橋彰『結露ゼロの家に住む！ 健康・快適・省エネ そしてお財布にもやさしい高性能住宅を叶える本』（セルバ出版）の一部を抜粋・再編集したものです