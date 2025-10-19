「秋季高校野球近畿大会・１回戦、大阪桐蔭７−１市和歌山」（１９日、さとやくスタジアム）大阪桐蔭・谷渕がサイクル安打を達成した。三回１死一塁で中堅への適時二塁打を記録。五回１死では痛烈な辺りで右前打を放った。七回無死では右翼越えの三塁打を放った。来秋ドラフト上位候補とも呼ばれる市和歌山・丹羽から３安打を放って快音を重ねた。九回先頭では代わった有木から右翼へのソロをマーク。場内がどよめく中で軽