大阪芸術大学（大阪府南河内郡）は、10月21日まで、芸術情報センター回廊ギャラリーで、イタリアンブランドのモレスキンとの共同プロジェクトであるアートコンペティション『Unleash Your Genius（才能を解き放つ）』の受賞作品を特別展示している。大阪・関西万博のイタリアパビリオンでも展示された作品となる。【写真】イタリア館の展示物がここにも…『Unleash Your Genius』特別展同特別展は、10月16日からスタート。万博