タレントの梅宮アンナ（53）が19日、自身のインスタグラムを更新。骨折したことを公表した。梅宮はこの日ストーリーズを更新。小指が折れたレントゲン写真に「痛い痛い足の小指骨折全治5週間」とつづって投稿した。この投稿の6時間前にもストーリーズを更新。日本癌治療学会学術集会へ参加している様子を投稿しており、会場廊下を歩く動画もアップしていた。