北海道・砂川市の畑で2025年10月19日、クマ1頭が目撃されました。クマがシカを食べている様子も確認され、一時畑に居座りました。砂川市東豊沼で19日午前10時50分ごろ、車を運転していた40代の女性がクマ1頭を見つけました。通報を受け現場に駆け付けた警察官も、周辺で体長約1メートルのクマ1頭を目撃し、クマがシカを食べる様子も確認されるなど、一時、現場に居座りました。警察によりますと、周辺の道路を通行止めにする