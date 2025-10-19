【ジャカルタ＝工藤圭太】体操の世界選手権が１９日、ジャカルタで開幕し、男子予選が始まった。日本（岡慎之助＝徳洲会、橋本大輝＝日本生命・セントラルスポーツ、南一輝＝エムズスポーツク、石沢大翔＝徳洲会、金田希一＝相好ク、角皆（つのがい）友晴＝順大）は全８班のうち第１班で登場。個人総合３連覇を目指す橋本と、パリ五輪３冠の岡は明暗が分かれる滑り出しとなった。橋本は１種目目の跳馬で１４・５３３の高得点を