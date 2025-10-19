20日は北日本中心の西高東低の気圧配置となる見通しです。寒気が流れ込む影響で北日本では日本海側を中心に雲が広がって雨が降り、北陸から山陰もくもりや雨となるでしょう。北海道では雪の降る所もあり、平地でも積もる可能性があります。積雪や路面凍結による交通障害に注意してください。その他の東・西日本は、午前中を中心にくもりや雨となりますが、伊豆諸島付近にのびる前線がやや南下するため、午後は天気の回復する所もあ