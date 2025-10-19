ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¤¬17Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¡¦²Ö²»¤µ¤ó¤ÎÅ¹¤ò¼êÅÁ¤¤¡¢²Ö²»¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¤ò´®Ç½¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀîºêËãÀ¤¡¢¹©É×¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤Î°¦ºÊÊÛÅö¤ò¸ø³«¤³¤ÎÆü¡¢Àîºê¤Ï¡ÖºòÆü¤ÏºÊ¤ÎÅ¹¤Î»ÅÆþ¤ì¤â¤¢¤ê¤¤¤í¤¤¤í¤ª¼êÅÁ¤¤¡×¤ò¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤ªµÒÍÍ¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç½é¤á¤ÆºÊ¤ÎÅ¹¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤ÆÅ¹¤ò½é¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤è¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÅ¹¤Î»ÙÅÙ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»þ¡¹ºÊ¤â½Ð±é¤·¤¿¤è¡×¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£