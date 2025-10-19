「モスマン」は１９６０年代、米ウェストバージニア州のポイントプレザントに出没したとされる/CNN（ＣＮＮ）赤い目に約２．１メートルの身長、天使のような羽――。「モスマン」は１９６０年代、米ウェストバージニア州のポイントプレザントに出没したとされるモンスターだ。住民の中には身の危険を感じた人もいれば、いたずらだと思った人も。今、モスマンの伝説は世界各地から訪問者を引きつけている。モスマンを目撃したという