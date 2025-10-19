牡羊座・女性の運勢 次第に落ち着いていく自分を実感する時期。パートナーや親友など、大事な人とのかかわりを筆頭に、対人関係はある程度活発でしょう。刺激を受けることも多いときですが、じゃあそれを受けて自分も何かやろうと思うと、なかなかうまくはいかないかも。以前はそれでややモヤモヤしましたが、いまはより「なるようになる」というテンションなのかな。家族関係や健康面など、日常のいろいろな部分で展