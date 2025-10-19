牡牛座・女性の運勢 ますます活発になる対人関係のなかで考えさせられる時期でしょう。というのも、現状の牡牛座は社会面での意欲が旺盛で、どっちかと言えば「自分の思うようにやりたい」という意識が強めだから。が、実際には状況はより流動的で、自分自身の意志では動かせないことのほうが多いよう。ただ、おもしろいことが入ってくるのも人とのつながりからなので、結果的に「いまはそういう時期なんだな」と察知し意識を人に