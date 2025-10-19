獅子座・女性の運勢 家族関係の問題や生活空間の状況の改善、自分自身の心身の健康に関することなどが日に日にウエイトを占め、重要なテーマとなっていくのを実感するときでしょう。対人関係から刺激を受けやすい状態にいる獅子座は、本来新しいことに挑戦したい意欲も強いはず。でも前向きさのわりに、状況はうまくついてこないのが現状かも。そのうち「いま集中して取り組むべきは、こっちではないのかも…」と悟り始める