乙女座・女性の運勢 いっそう濃くなる対人関係の影響を受け、人に対する態度もより能動的になっていきそうな乙女座でしょう。特にここからは新しい出会いが増えるか、人に対してより新しいアプローチを試みることになりそう。パートナーや親友など、大事な相手を筆頭に周囲がより前向きになっていることが伝わってきているので、乙女座も無意識にそれに応えようと思うのかな。会っている人自体は既知のメンバ&#