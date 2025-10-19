天秤座・女性の運勢 続々とパワフルな社会運の波が押し寄せ、天秤座に重要な役割を任せようとしてくるとき。本来天秤座自身にもやりたことがある時期なので、最初はやや面食らいますしモヤモヤもさせられるでしょう。が、いま向き合うことになる内容がおおいに天秤座の実力を引き出し、新しい可能性を見せてくれるのもたしかなよう。そのことにもだんだん気づくので、スイッチが入ってくるはずです。どうせならこの機会に…試した