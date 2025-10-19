蠍座・女性の運勢 調子が上がってくるのを実感するときです。おそらくここまで、蠍座は環境を変え、日常を大きく変え、そして自分自身を変えようという意識でいたでしょう。それは変わりありませんが、本格的に蠍座が変わっていく前に「まだこの問題はやり残していた」というものに気がついたのでしょう。それは自分の内側にある過去の不安感や傷で、それに対し改めて、ていねいに向き合うことこそが、いまの自分が求める“変化”