射手座・女性の運勢 家族との関係や自分の健康を含めた日常生活全般にいっそう深く向き合う必要を感じる時期。そもそも射手座は身近な対人関係に刺激をもらい、新しいことをしたい欲も強いはずです。が、自分が本当に求める変化のためにいますべきなのは「生活面の見直し」だと、ついに理解したのでしょう。特に直感が冴えるときなので、身体の求めに従い生活を整えていってみましょう。すぐに手ごたえが得られ、納得がいくはずで