山陽オートの「エキサイティングレース」は１９日、２日目を開催した。１Ｒでは地元の３８期・小川可蓮（２６＝山陽）が勝利。今年１月当地デビューから、うれしい初白星となった。レース後は「やっと取れました。あと１周がすごく長く感じた。うれしいが一番。あとホッとした気持ち。同期もいっぱい１着を取っていたので」と笑顔をはじけさせた。前走は当地Ｇ?若獅子杯に出場し、初めてグレードレースに参戦。「すぐに後ろ