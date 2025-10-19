山羊座・女性の運勢 日々影響力を増してくる対人関係に刺激され、山羊座の意識も新しい方向に向かい始めそうなとき。現在は社会面も好調な山羊座。もっと新しいことに挑戦し、自分の考えを試したいという思いも強いでしょう。が、人とかかわりが密になるいまは自分自身の時間は作りにくいよう。最初はそれに対しモヤモヤしがちですが、だんだんに「いま自分が本気で向き合うべきは、人との関係のほうなのかも」と悟りだすでしょう