自動車ユーザーに適切な点検や整備の実施を呼びかける啓発活動が大分市で行われました。 大分県自動車整備振興会の職員らが大分駅前の街頭に立ち、故障や不具合の事例や日常点検の方法などを記載したハンドブックを配りました。 また、年に1度の法定点検の実施率が低いとして、トラブルを防ぐためにも適切な実施を呼びかけています。