学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「作打ち」はなんの略語？「作打ち」はなんの略か知っていますか？会議と似たものです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「作画打ちあわせ」を略した言葉でした！作打ちは、演出と原画マンが絵コンテを元にどのような